Brosda ehrt scheidenden Filmfest-Leiter mit Senatsfrühstück

Regionalzug erfasst Auto auf Bahnübergang Ein Regionalzug hat ein Auto auf einem Bahnübergang in Tornesch (Kreis Pinneberg) erfasst und zerstört. Der 29 Jahre alte Fahrer habe seinen zwischen den abgesenkten Schranken liegen gebliebenen Wagen rechtzeitig verlassen können und sei unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Unfall ereignete sich am Montagmittag. Der Zugführer habe einen Schock erlitten, die 280 Fahrgäste blieben unverletzt. Mehrere Medien berichteten.

A7 bei Quickborn nach Unfall vorübergehend gesperrt Die Autobahn 7 (Flensburg-Hamburg) ist am Montagmorgen nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen zwischen Henstedt-Ulzburg und Schnelsen-Nord in Richtung Hamburg vorübergehend gesperrt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war vermutlich ein Auto zum Überholen ausgeschert und wurde von hinten von einem anderen Auto gerammt. Das vordere Auto schleuderte gegen einen Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer wurde den Angaben zufolge bei dem Unfall schwer verletzt. Der Verkehr wurde ab Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) Richtung Süden abgeleitet.

