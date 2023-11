Bronze-Statue von Schlossinsel Mirow gestohlen

Mehr zum Thema

Mutmaßlicher Schleuser an Grenze in Vorpommern festgenommen Ein mutmaßlicher Schleuser ist am späten Montagabend von der Bundespolizei in der Nähe des ehemaligen deutsch-polnischen Grenzübergangs Blankensee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) festgenommen worden. In einem Transporter mit lettischer Zulassung, der hinten keine Sitze hatte, befanden sich neun wahrscheinlich afghanische Menschen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Dabei habe es sich um eine Frau, zwei Mädchen und sechs Männer gehandelt. Der Fahrer sei ein 52 Jahre alter Ukrainer.