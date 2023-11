Bis vier Sekunden vor Schluss sahen die Bills wie der sichere Sieger aus! Star-Quarterback Josh Allen höchstpersönlich hatte das Spiel zuvor gedreht und ein Touchdown erzielt. Dann jedoch kam die große Stunde von Wil Lutz: Er erzielte sein insgesamt viertes Field Goal und sorgte für die entscheidenden Punkte. Am Ende hieß es dann 24:22 für die Broncos.

Die genauen Umstände waren an Dramatik aber nicht zu überbieten: Denn die Buffalo Bills haben mit haarsträubenden Fehlern den Sieg aus der Hand gegeben und in der NFL die fünfte Niederlage der Saison kassiert. Vor dem spielentscheidenden Moment hatte Kicker Lutz einen Versuch aus 41 Yards rechts am Pfosten vorbeigeschossen. Weil die Bills aber mit zwölf statt der erlaubten elf Abwehrspieler auf dem Feld standen, gab es eine zweite Chance für die Broncos aus 36 Yards. Dieser Versuch saß.

Schon kurz vor dem entscheidenden Kick Sekunden vor Schluss hatten die Bills eine Strafe kassiert und den Broncos die Chance auf das Field Goal überhaupt erst ermöglicht. Nach einer starken Abwehraktion musste Broncos-Quarterback Russell Wilson einen Verzweiflungspass werfen. Ein Verteidiger der Bills behinderte Wilsons Mitspieler bei dessen erfolglosem Fangversuch allerdings, aus der Strafe erwuchs die Chance zum Sieg für die Gäste.

Die Bills leisteten sich insgesamt vier Ballverluste und waren für die Niederlage vor allem selbst verantwortlich.