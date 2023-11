Die meisten Menschen trifft es mit voller Wucht!

Wenn eine Beziehung endet oder ein geliebter Mensch stirbt, fühlt es sich an, als ob das Herz in tausend Teile zerbricht. Bei manchen Menschen fühlt sich das nicht nur so an! Starke Gefühle können tatsächlich eine schwere Herzkrankheit auslösen. Warum davon vor allem Frauen betroffen sind, erfahrt ihr im Video!

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!