Britin sitzt seit 13 Monaten in Sri Lanka fest - „Habe keine Hoffnung mehr"

„Ich existiere und überlebe nur noch hier draußen und warte darauf, dass sich etwas tut. Ich habe keine Optionen mehr und bin praktisch hoffnungslos“, sagt die Britin MailOnline. Ihren Angaben nach kümmere sie sich Tag für Tag nur noch um einen Schlafplatz und etwas zu essen. Selten habe sie die Möglichkeit, ins Internet zu gehen.

Lese-Tipp: Nur diese drei Menschen brauchen keinen Reisepass

„Ich erkenne das nicht als Leben an - es ist Existenz. Es fühlt sich an, als hätte mich die ganze Welt den Verrückten an der Macht ausgeliefert.“ Eindringlich bittet sie die britische Regierung um Hilfe. „Sri Lanka ist eine Pseudo-Demokratie, in der niemand die Souveränität des Volkes und die Rechtsstaatlichkeit respektiert“, sagt der Menschenrechtsanwalt Kodituwakku Nagananda MailOnline.

„Kayleigh ist eine aufrechte britische Staatsbürgerin, die sehr besorgt über die eklatanten Rechtsverletzungen in dem Land war. Sie nutzte ihre Social-Media-Seiten, um diese Fälle hervorzuheben und die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf sie zu lenken“, so der Anwalt.