Briten und Deutsche gedenken Soldaten auf Südwestkirchhof

Verschanzter Mann ist tot: Viele Fragen in Vieritz offen Wegen der möglichen Gefährdung eines Kindes rückt die Polizei am Freitag im Landkreis Havelland mit Spezialeinsatzkräften aus. Es folgt ein mehr als 34-stündiger Großeinsatz an dessen Ende der mutmaßliche Täter tot ist. Am Tag danach bleiben viele Fragen offen.

Waffen bei Großeinsatz gefunden: Mann „hochgradig aggressiv“ Die Polizei hat beim Vorrücken auf das Haus in der Brandenburger Gemeinde Milower Land, in dem sich ein gewalttätiger Mann verschanzt hat, mehrere Waffen sichergestellt. Auf dem Wohngelände und im Haus seien Schusswaffen, Munition und weitere gefährliche Gegenstände entdeckt worden. Darunter sei auch eine Handgranate, sagte eine Sprecherin der Brandenburger Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend. Es sei davon auszugehen, dass sich noch weitere Schusswaffen im Besitz des Mannes befänden, der sich seit über einem Tag in dem Haus verschanzt hält.