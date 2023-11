Brief an Wegner: Verbände pochen auf Mobilitätsgesetz

Will Schwarz-Rot das Mobilitätsgesetz zusammenstreichen? Etliche Verbände und Organisationen warnen davor. Sie haben an den Regierenden Bürgermeister geschrieben.

Mehr als 70 Berliner Verbände, Organisationen und Unternehmen haben sich für den Erhalt des Mobilitätsgesetzes ausgesprochen. In einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und die Fraktionen von CDU und SPD kritisieren sie mögliche Änderungen an dem 2018 vom rot-rot-grünen Senat beschlossenen und später noch erweiterten Gesetz, das Fußgängern, Radfahrern und ÖPNV bei der Verkehrsplanung Vorrang einräumt. Das Mobilitätsgesetz ist ein gemeinsam entwickelter Plan, um sichere, klimagerechte, wirtschaftliche und sozial ausgewogene Mobilität für alle Menschen und Unternehmen in und um Berlin zu ermöglichen, heißt es in dem Schreiben, das der Verein Changing Cities am Freitag veröffentlicht hat.