Brennender Laster auf A5 bei Karlsruhe: Unfall am Stauende

Mehr zum Thema

Aus besiegelt: Motorradpilot Tulovic ohne Vertrag für 2024 Der deutsche Motorrad-Rennstall Liqui Moly IntactGP setzt in der neuen Saison nicht mehr auf Lukas Tulovic. Stattdessen geht das Moto2-Team aus Memmingen im nächsten Jahr mit dem EM-Spitzenreiter Senna Agius und Darryn Binder an den Start, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Damit wird 2024 nach aktuellem Stand kein deutscher Stammpilot in der Weltmeisterschaft vertreten sein.

Wäschereibrand weitgehend gelöscht: Suche nach Ursache Am Dienstag bricht ein Brand in einer Wäscherei aus. Einen Tag später ist das Feuer noch nicht vollständig gelöscht. Die Ursachensuche wird eine Weile dauern - noch dürfen die Ermittler nicht in das Gebäude.