Brennender Laster auf A5 bei Karlsruhe: Unfälle am Stauende

Mehr zum Thema

Geplante Flüchtlingsunterkunft unter Wasser gesetzt Unbekannte haben eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Feldberg im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald unter Wasser gesetzt und damit nach Einschätzung der Polizei zunächst unbewohnbar gemacht. Der Schaden wurde am Samstag bemerkt - da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne, ermittelte die Staatsschutzabteilung der Freiburger Kripo, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.