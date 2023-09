Brennende Scheune mit Photovoltaikanlage eingestürzt

Mehr zum Thema

17-Jähriger stirbt einen Monat nach Zusammenstoß mit Auto Rund einen Monat nach einem Zusammenstoß in Nienhagen (Landkreis Celle) ist ein 17-jähriger Radfahrer an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlag der Jugendliche am Dienstag in einer Oldenburger Klinik einer schweren Kopfverletzung. Der 17-Jährige hatte Ende August abends bei schlechter Witterung unvermittelt mit seinem Rad eine Straße überquert, war von einem Auto erfasst worden und schwer gestürzt.

Grüne fordern Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte Studentische Hilfskräfte an den Hochschulen sollten nach Willen der Grünen im niedersächsischen Landtag und der Grünen Jugend in Niedersachsen nach Tarif bezahlt werden. Die Arbeitsbedingungen vieler studentischer Beschäftigter grenzen zu häufig an Ausbeutung, sagte der Landeschef der Grünen Jugend, Felix Hötker, dem Weser-Kurier (Freitag). Vertragslaufzeiten von einem halben Jahr, kein Anspruch auf Urlaub, Kettenarbeitsverträge und Dumping-Löhne sind keine Einzelfälle, sagte Hötker weiter. Finanzminister Gerald Heere, ebenfalls von den Grünen, solle sich daher für einen bundesweiten Tarifvertrag einsetzen.