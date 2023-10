Brennende Autos in Rostock: Vermutete Brandstiftung

Mehr zum Thema

Einfamilienhaus abgebrannt: 250.000 Euro Schaden Beim Brand eines Einfamilienhauses auf Rügen ist in der Nacht zum Sonntag ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Eigentümer des Hauses in Breege durch einen starken Brandgeruch aufgewacht. Der 47-Jähriger flüchtete aus dem brennenden Haus und wählte den Notruf. Die Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus nach Bergen, wo er ambulant behandelt wurde. Die Feuerwehr konnte einen Hund unverletzt retten und löschte die Flammen. Das Haus sei vorerst unbewohnbar, hieß es. Der Brand sei aus ungeklärter Ursache in der Küche entstanden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Im Einsatz waren 45 Feuerwehrleute.