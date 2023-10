Bremer Regierung zieht erste Bilanz

Mehr zum Thema

Appell vor Landtag: Heimatschutzregiment nimmt Dienst auf Niedersachsens neues Heimatschutzregiment nimmt mit einem Appell vor dem Landtag am Dienstag (17.00 Uhr) offiziell den Dienst auf. Zu der feierlichen Aufstellung werden unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil, Landtagspräsidentin Hanna Naber (beide SPD) sowie Generalmajor Andreas Henne als stellvertretender Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr erwartet. Die Personalstärke des Heimatschutzes in Niedersachsen wird mit der Aufstellung des Regiments mehr als verdoppelt. Die Zahl der Heimatschützer soll von 360 auf 800 anwachsen, wie der Kommandeur des Landeskommandos Niedersachsen, Oberst Dirk Waldau, angekündigt hatte.

Wahlen in Hessen und Bayern aus Sicht der AfD „Mega-Erfolg“ Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern sind aus Sicht der niedersächsischen AfD ein Mega-Erfolg für die Partei. Zwei Rekordergebnisse, die zeigen, dass wir auch in den alten Bundesländern auf der Überholspur sind, sagte der Vorsitzende der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag, Stefan Marzischewski, am Sonntagabend laut Mitteilung. Wir überzeugen mit unserer Politik und unserem Programm, sagte er. Die Katastrophenpolitik der Ampelparteien wurde abgestraft.