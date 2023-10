Bremer Ordnungsamt verbietet pro-palästinensische Demo

Mehr zum Thema

14 stillgelegte Bahnstrecken könnten wieder in Betrieb gehen In Niedersachsen haben 14 derzeit stillgelegte Bahnstrecken im Programm zur möglichen Wiederinbetriebnahme die nächste Stufe erreicht. Für diese Strecken sei im parlamentarischen Lenkungskreis grünes Licht gegeben worden, teilte das Verkehrsministerium in Hannover am Donnerstag mit. Dies bedeute, dass diese Strecken nun definitiv in die zweite Prüfstufe aufrücken. Es gibt vier Prüfstufen.