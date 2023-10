Bremer Linkspartei verurteilt Angriffe auf Israel

Mehr zum Thema

Bürogebäude in Uelzen in Flammen: Hoher Schaden Eine zum Büro umgebaute Scheune ist in Uelzen durch einen Brand zerstört worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Samstagmorgen stand zunächst ein Technikraum im Erdgeschoss in Flammen. Rasch breitete sich das Feuer weiter aus, sodass wenig später der gesamte Dachstuhl des Büros brannte. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohngebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Ersten Schätzungen zufolge entstand durch den Brand im Ortsteil Westerweye ein Sachschaden von rund 400.000 Euro.