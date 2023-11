Bremer Koalition will mehr Studienplätze für Sonderpädagogik

Die rot-grün-rote Koalition in Bremen will mehr Studienplätze für Sonderpädagogik schaffen. Nach einem Beschluss der Bürgerschaft von Donnerstag soll der Senat mit der Universität Bremen prüfen, ob und wie die Studienkapazitäten ausgebaut werden können. Geprüft werden soll auch, wie viele zusätzliche Referendariatsplätze für Inklusion am Landesinstitut Schule (LIS) bis zum Februar 2025 eingerichtet werden können.

An den Bremer Schulen fehlt Fachpersonal. Die Abdeckung des Unterrichts sei derzeit vor allem in den Randgebieten Bremens sowie in Bremerhaven gefährdet, heißt es in dem Antrag der Fraktionen.