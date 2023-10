Bremer Freimarkt mit Fassanstich eröffnet

Mehr zum Thema

Sportpark brennt - starke Rauchentwicklung bei Hannover In einem Sportpark in Ronnenberg in der Region Hannover ist ein Feuer ausgebrochen. Sicherheitskräfte bemerkten die Flammen in der Nacht auf Freitag in der Halle, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst brannte es demnach im ersten Stock. Später griff das Feuer auf das Erdgeschoss über, in dem sich ein Restaurant befand. Ein Bewohner des Gebäudes konnte nach Angaben der Feuerwehr seine Wohnung noch rechtzeitig verlassen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. An einer benachbarten Schule fiel der Unterricht am Freitag aus.

RTL

Vorgabe für Betreuung unbegleiteter Minderjähriger gesenkt Um die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge weiter zu gewährleisten, senkt Niedersachsens Landesregierung die dafür vorgesehen Personalvorgaben. Wir haben die Fachkraftquote aktuell abgesenkt und gleichzeitig die Definition der Fachkräfte um weitere Berufsgruppen erweitert, sagte Sozialminister Andreas Philippi (SPD) am Freitag in einer Mitteilung. Das sind Maßnahmen, die in der aktuellen Situation notwendig sind, um die kommunalen Jugendämter bei ihrer Aufgabe zu unterstützen.

RTL