Bremer Flugticketgroßhändler Tui 4U mit neuen Aufgaben

Der Flugticketgroßhändler Tui-Tochter Tui 4U erweitert seine Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bremen verkauft an Reisebüros sowie Tui-Kundinnen und -Kunden Tickets von externen Fluggesellschaften. In den nächsten Monaten soll Tui 4U dies auch für Gesellschaften des Reisekonzerns im europäischen Ausland übernehmen, wie ein Unternehmenssprecher am Mittwoch sagte. Dafür sollen 20 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Gegenwärtig hat Tui 4U den Angaben zufolge 180 Beschäftigte. Wie Tui weiter mitteilte, wird Florian Fleischer Co-Geschäftsführer von Tui 4U.