Bremer FDP-Spitzenkandidatin für Europawahl nominiert

Eintracht-Versammlung soll im neuen Jahr beendet werden Nachdem die Veranstaltung in Braunschweig am Freitagabend wegen technischer Probleme abgebrochen wird, läuft die Ursachenforschung. Präsidium und Vorstand wollen über neuen Termin beraten.

Bergung von Frachter „Sabine“ im Emder Hafen dauert an Im Oktober sinkt im Emder Hafen ein Binnenschiff. Die Bergung von „Sabine“ hat am Freitag begonnen - und beschäftigt weiter die Einsatzkräfte.