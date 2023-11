Bremer CDU wählt neuen Landesvorsitz

Mehr zum Thema

Frau in Weser versenkt: Haftstrafen werden neu festgesetzt Im Prozess um eine in der Weser versenkte 19-Jährige werden an diesem Montag (9.15 Uhr) vor dem niedersächsischen Landgericht in Verden die Haftstrafen neu verhandelt. Erneut müssen sich zwei Männer und eine Frau deswegen verantworten. In einem ersten Prozess im Oktober 2021 waren die drei Deutschen wegen diverser Taten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Allerdings nicht - wie von der Staatsanwaltschaft ursprünglich angeklagt - wegen Mordes. In einem Revisionsverfahren entschied der Bundesgerichtshof, dass die Höhe der Haftstrafen neu festgesetzt werden muss, wie eine Gerichtssprecherin in Verden sagte.