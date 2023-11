Bremen fördert Akzeptanz sexueller Vielfalt

Mehr zum Thema

Steigende Übernachtungszahlen in Bremen und Bremerhaven Das Land Bremen wird bei Touristen immer beliebter. Er gehe davon aus, dass es in diesem Jahr in Bremen 2,4 Millionen Übernachtungen geben werde, womit das Rekordjahr 2019 übertroffen werde, sagte Oliver Rau von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen am Donnerstag in Bremerhaven bei einer Fachveranstaltung.