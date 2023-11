Doch bei Tessa spielen die Lichtverhältnisse keine Rolle. Hier muss es eine andere Erklärung geben.

Nachdem die Autorin selbst nicht glauben konnte, was sie da sah, soll sie zurück in das Brautmodengeschäft gegangen sein. Dort soll sie nachgefragt haben, ob es sich hier wirklich um zwei Spiegel handeln würde. Das berichtet die New York Post. Auch ihre Schwester kann über das Foto nur staunen – eine Erklärung hat aber auch sie nicht.

Lese-Tipp: Optische Täuschung: Was Sie hier sehen, verrät Ihr Alter

Aufklärung findet sie erst in einem Apple-Store, denn das Foto wurde mit einem iPhone geschossen. Ein Mitarbeiter erklärt Tessa, dass Smartphones Computer und keine Kameras seien. Und auch ohne aktivierte Live-Foto-Einstellung wird eine Reihe von Bildern von links nach rechts aufgenommen.

Tessa hat genau in dem Moment ihre Arme gehoben, als die Kamera hinter ihrem Rücken ankam. So sind auf der rechten Spiegelseite völlig andere Bilder entstanden. „Es wurde eine KI-Entscheidung getroffen und diese beiden Fotos wurden zusammengefügt“, gibt Tessa die Erklärung des Mitarbeiters wieder. „Und eine sehr kluge Person auf X (ehemals Twitter) hat die exakte Linie auf meinem Rücken gefunden. Es ist nur ein ganz kleines Stückchen, das nicht ganz auf einer Linie liegt. Dort sind die Fotos zusammengefügt.“ (amp)