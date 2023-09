Braunschweigs Ujah operiert: „Schock ganz gut weggesteckt“

Mehr zum Thema

Großeinsatz an Schule - Zwei 14-Jährige festgenommen Bei einem Großeinsatz an einer Osnabrücker Schule hat die Polizei zwei 14-Jährige festgenommen. Weil eine bewaffnete Person auf dem Schulgelände gemeldet wurde, rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften aus, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Die beiden festgenommenen Jugendlichen sollen eine Softair-Waffe, die kleine Plastikkugeln verschießt, bei sich gehabt haben.

87-Jährige wegen Volksverhetzung im Internet festgenommen Die Polizei hat im Landkreis Rotenburg eine 87 Jahre alte Frau festgenommen, die sich im Internet abfällig über Ausländer und Asylbewerber geäußert hatte. In einer Polizeimitteilung vom Donnerstag wurde die Frau als sogenannte Reichsbürgerin, Rechtsextremistin und Wiederholungstäterin bezeichnet, die wegen Volksverhetzung zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden war. Weil die Frau zunächst untergetaucht sei, war sie per Haftbefehl gesucht worden. Am Montag habe die Polizei sie dann ohne Widerstand zu Hause festnehmen und ins Gefängnis bringen können.