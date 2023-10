Klima „Brauchen völlig neue Dimension“: Kritik an Politik

13. Oktober 2023 um 13:59 Uhr

Bis 2040 will Baden-Württemberg klimaneutral werden. Der Klima-Sachverständigenrat warnt jedoch: Wenn es so weitergeht, wird nicht einmal das Zwischenziel im Jahr 2030 erreicht. Was muss aus Sicht der Experten passieren? Und wo hakt es am meisten?