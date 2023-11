Brandstiftung nach Kellerbrand in Wohnhaus vermutet

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Erfurt hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen. Die Wohnungen seien vorerst nicht bewohnbar, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war das Feuer am Montagnachmittag in einem Keller ausgebrochen und führte zu starker Rauchentwicklung. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, war zunächst unklar.