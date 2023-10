Brandstiftung in Rathaus: Israel- und Ukraine-Fahne geklaut

Mehr zum Thema

Habeck: Kein Nachteil für Israel durch Energie aus Katar Der Import von fossilen Rohstoffen aus arabischen Staaten habe laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht signifikant zur Gefährdung Israels beigetragen. Die Gaslieferungen aus Katar - welches die Palästinenser finanziell unterstützt - seien in der Vergangenheit minimal gewesen und jetzt nicht groß, sagte der Vizekanzler am Samstag am Rande einer Tagung zur Klimatransformation in Mannheim. Das Land habe seine Unterstützung für die Palästinenser zudem mit Israel abgesprochen.