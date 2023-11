Brandstiftung als Ursache für Turnhallen-Brand vermutet

Nachdem ein Feuer eine leer stehende Sporthalle in Wennigsen (Region Hannover) komplett zerstört hat, sind Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen worden. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Die Halle der ehemaligen Polizeischule war am Dienstag in Brand geraten, die Löscharbeiten dauerten bis Mittwochmittag. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 1,5 Millionen Euro geschätzt. Die Flammen hatten auch auf andere Gebäudeteile übergegriffen. Aufgrund statischer Probleme konnte die Polizei die abgebrannte Halle bislang nicht betreten.