Brandstifter gefasst: Kein politischer Hintergrund

Der Verdacht eines politischen Hintergrunds bei Brandstiftungen am vergangenen Mittwoch in Warburg hat sich nicht bestätigt. Intensive Ermittlungen des Staatsschutzes und der Polizei hätten zur Identifizierung von drei 18-jährigen geständigen Tatverdächtigen geführt. Nach den bisherigen Erkenntnissen liegt keine politische Motivation für die Taten vor, teilte das Polizeipräsidium Bielefeld am Samstag mit. Details würden mit Blick auf mögliche weitere Mittäter derzeit nicht bekanntgegeben.