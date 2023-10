Brandserie geht weiter: Acht Menschen leicht verletzt

Im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz haben Unbekannte erneut zwei Feuer gelegt. In der Nacht zu Montag brannte es erst im Keller eines Mehrfamilienhauses, kurz danach ging ein Altpapierbehälter in der Nähe in Flammen auf, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die 19 Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten bei dem ersten Feuer kurz vor Mitternacht das Haus verlassen oder wurden von der Feuerwehr herausgeholt. Dabei wurden acht Kinder und Erwachsene durch Rauchgas leicht verletzt und ambulant behandelt. Nach dem Löschen konnten alle Bewohner wieder in die Wohnungen zurück.

In dem Stadtgebiet gibt es seit Monaten immer wieder Brände, bei denen bisher zehn Menschen verletzt worden sind. Zuletzt waren im Juli mehrere Kellerbrände gelegt worden. Die Täter wurden bisher nicht gefasst. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Ein Motiv sei bisher unklar.