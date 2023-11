Brandserie an ehemaliger Schule: Sechs Feuer in kurzer Zeit

Mehr zum Thema

Rechnungshof präsentiert Bericht zu kommunalen Finanzen Der hessische Landesrechnungshof wirft mit seinem aktuellen Kommunalbericht einen detaillierten Blick auf die Haushaltslage 2022 der Städte, Kreise und Gemeinden. Präsident Walter Wallmann will das Papier am Dienstag (10.30 Uhr) in Wiesbaden vorstellen. Die Experten des Rechnungshofs hatten sich die Zahlen dieses Jahr auch unter den Aspekten Klima- und Energiemanagement, Personal sowie Vergabewesen genauer angeschaut.

Amokfahrt: Mann soll sich als Opfer ausgegeben haben Im Amtsgericht von Korbach beginnt am Dienstag (12.00 Uhr) ein Betrugsprozess gegen einen Mann, der sich fälschlicherweise als Geschädigter der Amokfahrt von Volkmarsen ausgegeben haben soll. Gegenüber der Unfallkasse Hessen soll er angegeben haben, er sei Augenzeuge und Ersthelfer gewesen. Infolgedessen leide er an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Tatsächlich soll er sich an dem Tag zu Hause in Bad Arolsen aufgehalten und aus den Medien von den Ereignissen erfahren haben.