Brandmeldeanlage ausgelöst: BER-Eingangshalle geräumt

Mehr zum Thema

Auf Kiel folgt Bukarest: Füchse haken erste Ligapleite ab Die Füchse Berlin wollten ihre erste Saisonniederlage in der Handball-Bundesliga schnell abhaken. Wir müssen diese Niederlage akzeptieren. Kiel war der verdiente Sieger, sagte Trainer Jaron Siewert nach der 26:30-Pleite am Sonntag beim THW Kiel. Auch Superstar Mathias Gidsel gab sich gelassen. Für uns bedeutet das nicht so viel. Ich bin sicher, wir sind noch nicht fertig, sagte der Däne.

Verdi erwartet 1000 Teilnehmer zu Warnstreik an Hochschulen Zu einem Warnstreik an mehreren Berliner Hochschulen an diesem Montag rechnet die Gewerkschaft Verdi insgesamt etwa mit 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Erwartet würden Beschäftigte im Tarifvertrag der Länder (TV-L) sowie studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Julia Dück am Montagmorgen. Außerdem seien Studierende im Rahmen eines Hochschulaktionstages eingeladen. Die zentrale Streikkundgebung sollte um 12.00 Uhr vor der Humboldt-Universität in Mitte stattfinden.

RTL