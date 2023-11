Brandenburgs Linksfraktionschef dringt auf Verbot der AfD

Mehr zum Thema

Signa-Krise: Verdi für Arbeitsplatzsicherung in Kaufhäusern Die Gewerkschaft Verdi sieht angesichts der Signa-Krise und der dadurch auch ungewissen Zukunft für zahlreiche Kaufhäuser in Berlin weiterhin Signa-Gründer René Benko in der Pflicht. Es ist hart für die Beschäftigten, aufgrund von Missmanagement und fehlender Implementierung eines zukunftsfähigen Geschäftskonzepts erneut in eine Lage zu kommen, in der Arbeitsplätze und Standorte akut bedroht werden, sagte Conny Weißbach, Verdi-Fachbereichsleiterin Handel für Berlin-Brandenburg, am Donnerstag. Wir erwarten, dass die Arbeitsplätze und alle Standorte der zur Signa-Gruppe gehörenden Handelsunternehmen erhalten bleiben.