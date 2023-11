Brandenburgs Linksfraktion will sich stärker profilieren

Mehr zum Thema

Nach Tod von 81-Jährigem: Anklage gegen Hundehalter erhoben Nachdem ein 81-Jähriger bei Seelow von Hunden totgebissen worden ist, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen den 67-jährigen Hundehalter erhoben. Das teilte das Amtsgericht in Frankfurt (Oder) am Dienstag mit. Zunächst hatte die Märkische Zeitung berichtet.