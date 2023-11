Brandenburger Polizei nimmt Jugendlichen fest

Mehr zum Thema

Tanklaster gerät in Brand: A2 im Berufsverkehr voll gesperrt Ein mit 34.000 Litern Kraftstoff beladener Tanklastwagen ist auf der Autobahn 2 in Ostwestfalen in Brand geraten und hat für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass die Flammen auf die brennbare Ladung übergriffen. Die A2 sei mitten im Berufsverkehr am Mittwochmorgen in beide Richtungen zeitweise voll gesperrt worden, teilte die Polizei mit. In Richtung Dortmund konnte der Verkehr erst am Nachmittag wieder rollen, nachdem der Lastwagen geborgen war.