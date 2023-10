Brandenburger Landtag berät über „Solar-Euro“ für Kommunen

Mehr zum Thema

Pro-Palästina-Demonstration: Polizisten verletzt Auf der Berliner Sonnenallee waren am späten Mittwochabend immer noch größere Gruppen pro-palästinensischer Demonstrantinnen und Demonstranten unterwegs. Die Lage sei statisch, ein Abschluss sei noch nicht in Sicht, sagte ein Polizeisprecher. Die Demonstranten warfen demnach mit Steinen und Flaschen auf Polizisten, wodurch einige Polizeikräfte verletzt wurden. Vorläufigen Angaben zufolge blieben sie weiter im Dienst.

