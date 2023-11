Brandenburger Landesrechnungshof legt Jahresbericht vor

Mehr zum Thema

Viele Berliner Weihnachtsmärkte öffnen am Montag Zahlreiche Berliner Weihnachtsmärkte öffnen am Montag ihre Tore. Mit dabei sind etwa die Märkte in der Kulturbrauerei, am Schloss Charlottenburg, am Roten Rathaus oder am Alexanderplatz und viele weitere. Bei einigen offiziellen Eröffnungen am Nachmittag werde auch der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU), erwartet, hieß es aus der Senatskanzlei.

Innenausschuss thematisiert liegengebliebene Fälle Ermittlungen der Berliner Polizei gegen Mitarbeiter des Staatsschutzes beim Landeskriminalamt sollen am Montag (9.00 Uhr) im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses thematisiert werden. Abgeordnete von Linken und Grünen verlangen von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik Informationen zu rund 300 Fällen, die in der für Straftaten aus dem rechten Spektrum zuständigen Abteilung liegen geblieben sind. Nach Polizeiangaben war erst bei einem Führungswechsel in dem Kommissariat aufgefallen, dass diese Verfahren gar nicht oder unzureichend bearbeitet worden sind.