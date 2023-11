Brandenburg will nach Haushaltsurteil keine Abstriche

Mehr zum Thema

CDU-Fraktion will mehr Hochhäuser für Berlin Die Berliner CDU-Fraktion macht sich für mehr Hochhäuser in der Hauptstadt stark. Die Abgeordneten fordern einen Hochhausentwicklungsplan unter anderem mit Leitlinien zu geringerem Flächenverbrauch und der sozialen und gewerblichen Nutzung. Das teilte die Fraktion am Montag mit, die sich am Wochenende bei ihrer Klausur in Warschau mit dem Thema beschäftigt hatte. Mögliche neue Standorte sieht die CDU am S-Bahnring mit großen überörtlichen Stadtstraßen, am Alexanderplatz und in der City West.