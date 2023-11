Brandenburg: Verbot für Privathaltung gefährlicher Tiere

Wer einen Löwen zuhause hält, kann Probleme bekommen: Brandenburg will eine Regelung zum Umgang mit gefährlichen Tieren auf den Weg bringen - nicht nur im Nachgang auf die irrtümliche Suche einer Löwin im Sommer.

Die private Haltung gefährlicher Tiere soll nach dem Willen der Brandenburger Landesregierung grundsätzlich verboten werden. Dies kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag nach der ersten Tierschutzkonferenz des Landes an. Zwölf Bundesländer haben eine solche Regelung und Brandenburg wird folgen, aber in enger Abstimmung mit Berlin. Woidke nannte Großkatzen wie Löwen, Tiger und Leoparden, aber auch Reptilien als Beispiele. Die geplante Gefahrtierverordnung solle keine Kopie der Berliner Regelung sein. Brandenburg habe andere Voraussetzungen. In der Hauptstadt gilt bereits ein Verbot einiger wilder und exotischer Tiere.