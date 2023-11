Brand zerstört Disco im Landkreis Friesland

Mehr zum Thema

Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt Ein Mann ist mit seinem Auto im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Wagen des 23-Jährigen war am Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte in der Nähe der Gemeinde Eydelstedt.