Brand von denkmalgeschütztem Gebäude: 250.000 Euro Schaden

19-Jähriger bei Unfall in Itterbeck schwer verletzt Bei einem Autounfall unter Alkoholeinfluss ist ein 19-Jähriger in Itterbeck (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Der junge Mann fuhr am Samstagabend auf der Kreisstraße Richtung Itterbeck, als er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei mitteilte. Warum er von der Straße abkam, war zunächst unklar. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille.