Brand nahe Synagogen-Gedenktafel: Technischer Defekt

Bei den Ermittlungen wegen eines Brands nahe einer Gedenktafel für eine Synagoge im rheinischen Erkelenz hat sich der Verdacht auf eine politisch motivierte Tat nicht bewahrheitet. Brandursache sei ein technischer Defekt gewesen, sagte eine Sprecherin der Aachener Polizei am Dienstag. Eine Brandstiftung sei somit ausgeschlossen.

Am frühen Samstagmorgen war das Feuer in dem Fachwerkhaus entdeckt worden. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Der Staatsschutz ermittelte. Das Haus grenzt an eine Mauer, auf der sich eine Gedenktafel zur Erinnerung an die damalige Synagoge in Erkelenz befindet. Politisch motivierte Hintergründe waren daher zunächst nicht ausgeschlossen worden.