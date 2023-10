Brand nach Einbruch in ein Wohnhaus in Borken

Mehr zum Thema

Wetter zu Wochenbeginn zweigeteilt in NRW: Weiter mild Trüb und grau in der Mitte und im Nordosten, freundlich im Südwesten: Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen startet zweigeteilt. Zudem bleibe es vorerst mild, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. In Ostwestfalen sowie im Münsterland und Teilen des Ruhrgebiets sei es in den kommenden Tagen stark bewölkt und regnerisch. In der Eifel, rund um Aachen und generell westlich des Rheins sei es dagegen heiter bis sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen reichen den Angaben zufolge von 19 bis 24 Grad. Zur Wochenmitte seien sogar bis zu 26 Grad möglich, so der Experte. Am Donnerstag und Freitag erwartet der DWD schließlich Regen und kühlere Temperaturen.