Brand mit hohem Schaden: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Beim Brand einer Scheune in Oberbayern ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei laut einer Mitteilung von Mittwoch von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Das Feuer war am Dienstagabend in Bad Kohlgrub (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ausgebrochen. Der Holzstadel brannte vollständig ab, auch darin gelagerte Hackschnitzel sowie ein Traktor wurden zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.