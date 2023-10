Brand in Zweifamilienhaus: Schaden im sechsstelligen Bereich

Mehr zum Thema

Gestohlenes Papst-Brustkreuz: Verdächtiger in U-Haft Das aus einer Kirche in Traunstein gestohlene Brustkreuz des früheren Papstes Benedikt XVI. ist zwar weiterhin verschwunden, einen Ermittlungserfolg gibt es dennoch: Ein Verdächtiger ist gefasst.

Fünfeinhalb Jahre Haft für Zahnarzt wegen Millionenbetrugs Wegen jahrelanger falscher Abrechnungen in Millionenhöhe ist ein Zahnarzt zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Eine Strafkammer des Landgerichts Nürnberg sprach den 60-Jährigen am Freitag des Betrugs in 25 Fällen schuldig, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.