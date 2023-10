Brand in Wohnhaus in Bad Dürkheim: Tote Person entdeckt

Mehr zum Thema

Luxemburg: Frieden mit Regierungsbildung beauftragt Nach der Parlamentswahl in Luxemburg soll der Spitzenkandidat der erfolgreichen Christlich-Sozialen Volkspartei (CSV), Luc Frieden, die nächste Regierung bilden. Das habe Luxemburgs Großherzog Henri am Montag nach Beratungen mit verschiedenen Politikern entschieden, teilte der großherzogliche Hof am Abend mit.