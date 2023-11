Brand in Windeck: Leiche einer Frau gefunden

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Windeck (Rhein-Sieg-Kreis) ist in dem Gebäude die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Identität sei noch ungeklärt, es sei jedoch zu vermuten, dass es sich um eine 62 Jahre alte Bewohnerin handle, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Leichnam wird nun von der Gerichtsmedizin untersucht.

Laut Polizei sollen fünf Menschen in dem Haus wohnen. Zeugenaussagen zufolge sei zum Zeitpunkt des Brands aber wohl nur die 62-Jährige dort gewesen. Das Feuer war demnach in der Nacht gegen 1.45 Uhr ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar. Brandermittler hätten den Ort bislang nur oberflächlich untersuchen können, teilte die Polizei mit. Laut Feuerwehr stand das Gebäude bei Eintreffen der Rettungskräfte in der Nacht von oben bis unten in Vollbrand. Die Einsatzkräfte hätten sich nur schwer Zugang in das Haus verschaffen können. Bei den Löscharbeiten sei eine Person tot gefunden und geborgen worden.