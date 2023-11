Brand in Werkstatthalle: Ein Mitarbeiter im Krankenhaus

In einer Werkstatthalle in Kehl (Ortenaukreis) ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Mitarbeiter vermutlich Rauch eingeatmet und sei zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen. Wegen des Einsatzes seien zudem die nahegelegenen Schienen, auf denen der Güterverkehr des dortigen Hafens fährt, vorübergehend gesperrt worden. Die Höhe des Schadens und die Brandursache waren zunächst nicht bekannt. Rund drei Stunden nachdem die Einsatzkräfte alarmiert worden waren, war der Brand gelöscht.