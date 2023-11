Brand in WDR-Gebäude: Keine Verletzten

Mehr zum Thema

Prozess um Selbstjustiz endet mit 750 Euro Strafe Eine Autofahrerin soll in Düsseldorf nach einem Wortgefecht und einem abgetretenen Außenspiegel einen Radfahrer absichtlich angefahren und verletzt haben. Am Dienstag wurde die 37-jährige Frau vom Amtsgericht Düsseldorf wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrerflucht zu 750 Euro Geldstrafe verurteilt.