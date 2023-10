Brand in Tiefgarage: Neun Hausbewohner leicht verletzt

Neun Hausbewohner sind durch einen Brand in einer Tiefgarage in Bielefeld leicht verletzt worden. Sie kamen durch Rauchgase zu Schaden, die durch das Feuer in das Wohnhaus über der Garage gezogen waren, teilte die Polizei mit. Der Brand war in der Nacht zu Samstag entstanden. 15 geparkte Autos wurden beschädigt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen würden auch mögliche Brandstiftung umfassen, sagte ein Polizeisprecher. In der Umgebung waren zuvor bereits Mülltonnen und ein Auto in Brand geraten. Zuerst hatte die Neue Westfälische berichtet.