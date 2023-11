Brand in Siegburg: Tote Frau gefunden

In Siegburg hat die Feuerwehr am Donnerstag eine Frau tot aus einer verrauchten Wohnung geborgen. In dem achtstöckigen Gebäude seien 68 Personen gemeldet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es sei aber nur die Wohnung der Frau von dem Brand betroffen gewesen. Evakuierungsmaßnahmen haben nicht stattgefunden, weil das halt ein isoliertes Brandereignis war. Der Bonner General-Anzeiger hatte berichtet.