Brand in Schreinerei: Eigentümer bei Löschversuch verletzt

Land leitet Abschuss von „Problemwölfin“ ein Längere Zeit war sie abgetaucht, doch seit Ende September hat die Wölfin Gloria am Niederrhein wieder Schafe gerissen - trotz hoher Schutzzäune. Nun will das Land die Wölfin als verhaltensauffällig abschießen lassen. Die Prüfung dazu läuft.